Варшава, , 12:58 — REGNUM Военные учения Defender Europe 2020, на которых планируется отработать переброску американских войск и которые ранее были отложены из-за пандемии SARS-CoV-2, начались на территории Польши. Об этом 4 июня сообщает Польское телевидение.

«Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности», — заявил на церемонии открытия учений на Дравском полигоне, расположенном на северо-западе страны, министр обороны страны Мариуш Блащак.

Также он отметил, что ВС Польши, несмотря ни на что, ни на минуту не утратили своей боеготовности.

Кроме этого, министр выразил благодарность командованию ВС США за то, что они смогли присутствовать на учениях, несмотря на пандемию коронавируса.

Отметим, в военных учениях Defender Europe 20 на Дравском полигоне примут участие порядка шести тысяч солдат (и в их числе также две тысячи военнослужащих Польши), 100 танков и свыше 230 боевых машин, а также артиллерия, ракетные комплексы и авиация.

Напомним, предполагалось, что данные учения будут крупнейшей за 25 лет переброской войск США, что из-за океана прибудут 20 тысяч солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, уже дислоцированных в Европе. Позднее эти планы были серьезно скорректированы из-за пандемии SARS-CoV-2.