Москва, , 13:00 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время постепенно улучшается. Такое мнение 4 июня высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом применительно к стране специалисты констатируют положительную динамику (в вопросе распространения коронавирусной инфекции — ред.), ситуация стабилизируется и улучшается, постепенно улучшается», — заявил пресс-секретарь.

Также он отметил, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что защитные маски в столице РФ придется носить в обязательном порядке до момента вакцинации населения от SARS-CoV-2, что с прогнозами о развитии ситуации в таком вопросе должны выступать люди, которые основываются на мнении специалистов.

«Этой информацией обладает Сергей Семенович (градоначальник Москвы — Собянин) применительно к Москве как к региону Российской Федерации», — указал Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль констатирует стабилизацию на международных рынках энергоресурсов.