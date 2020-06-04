Москва, , 12:53 — REGNUM Решение Центральной избирательной комиссии РФ о проведении в отдельных регионах страны электронного голосования по поправкам к Конституции России в администрации президента РФ оставили без комментариев.

Читайте также: В ЦИК назвали число регионов РФ, где 1 июля пройдет электронное голосование

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот вопрос не является прерогативой Кремля.

«Этот вопрос нужно задавать в Центризбирком, — подчеркнул Песков.— Не Кремль принимает такие решения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по поправкам к Конституции России может пройти только в двух-трех регионах, если позволит ситуация. При этом она подчеркнула, что воспользоваться таким правом субъекты РФ смогут только после жёсткого отбора. Для этого они должны будут в ЦИК «защитить» свою способность это сделать.

Также по теме: Памфилова разъяснила процесс внедрения электронного голосования в России

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин считает актуальным для столицы проведение голосования в электронном формате по поправке к Конституции РФ.