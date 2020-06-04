Хмельницкий, Украина, , 13:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в Хмельницком. Об этом он заявил 4 июня во время пресс-конференции.

«Я готов отдать штраф, если что-то нарушил… Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел — все там проверил», — сказал он.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что визит Зеленского следует расценивать как инспекцию, поэтому он не является нарушением.

Напомним, 3 июня президент Украины вместе с членами своего офиса посетил местное кафе, хотя в данный момент работа кафе на Украине запрещена из-за пандемии коронавируса.

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