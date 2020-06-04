Минск, , 12:53 — REGNUM В ходе состоявшегося 4 июня заседания Центризбиркома Белоруссии была рассмотрена жалоба участвующего в президентской кампании экс-банкира Виктора Бабарико на действия также баллотирующегося руководителя республики Александра Лукашенко. Интересы заявителя представлял Эдуард Бабарико — сын выдвиженца.

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Во время рассмотрения жалобы члены Центризбиркома заслушали главу избирательного штаба Александра Лукашенко: Михаил Орда отверг претензии экс-банкира. По итогам рассмотрения этого вопроса комиссия констатировала необоснованность претензий Виктора Бабарико.

Представитель Центризбиркома резюмировал: «Мы имели налицо явную сплетню, явный слух, непорядочность». Также было заявлено о возможности расценить сведения в жалобе Бабарико как «распространение клеветнических сведений».

Помимо этого, глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что с неё вымогают крупные суммы денег в долларах США. Она обвинила находящегося в сизо блогера Сергея Тихановского (главу официально зарегистрированного избирательного штаба своей жены Светланы Тихановской) в покушениях на совершение уголовных преступлений, в том числе в убийства.

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