Москва, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП в Норильске увидел расхождение данных о моменте поступлении информации по линии официальных ведомств, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет об информации от МЧС, руководстве региона и компании «Норникель».

"Обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам, с тем, чтобы они установили истину», — сказал Песков.

Он добавил, что речь идет о том, были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию властей, служб, связанных с чрезвычайными ситуациями и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара Норильской топливно-энергетической компании произошла крупная утечка дизельного топлива.

По данному факту возбуждено три уголовных дела. По поручению президента России Владимира Путина на пострадавшей территории введен режим ЧС федерального характера.

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