Москва, , 12:50 — REGNUM Законопроект, регулирующий отношения при работе на «удаленке», будет готов к середине июня, первое чтение состоится в весеннюю сессию Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня и внесен в Госдуму. Хотели бы чтобы первое чтение состоялось до конца весенней сессии», — сказал Исаев.

Хотелось бы подготовить законопроект, который в равной степени защищал бы права и интересы работников и учитывал экономические реалии, которые заявляют работодатели, отметил парламентарий.

Предполагаются поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать удаленную работу, также предполагается прописать право сотрудников на офлайн.

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