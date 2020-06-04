Киев, , 13:07 — REGNUM Полиция Украины изучит ситуацию с посещением президентом страны Владимиром Зеленским кофейни и напоминает, что ей «не впервой штрафовать главу государства».

Об этом заявил 4 июня заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Силовик напомнил, что Зеленский показал свой бюллетень на президентских выборах в апреле 2019 года, после чего был оштрафован за разглашение тайны голосования.

«Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос (с посещением кофейни). Виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации», — заявил Геращенко, добавив, что если Зеленского сочтут виновным, он должен оплатить штраф в 17 тыс. гривен.

Политтехнолог Дмитрий Раимов в своем комментарии относительно данной ситуации отмечает, что в одном фото (пресс-служба офиса президента официально опубликовала фотографии из кофейни — ред.) — пренебрежение к постановлениям своего же правительства, плевок в лицо ресторанам и подрыв доверия. «Прошли сутки. Извинения от президента нет. Где же мы увидим видеообращение?» — задается эксперт риторическим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что по решению правительства на Украине с 5 июня разрешено кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведений. В комментарии офиса президента говорится, что «первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии».