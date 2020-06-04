Минск, , 12:48 — REGNUM В ходе состоявшегося 4 июня заседания Центризбиркома Белоруссии его председатель Лидия Ермошина заявила, что с неё вымогали суммы в долларах США. Он также заявила об угрозах жизни и вторжении в её жилище, исходящих от сторонников участвующего в президентской кампании блогера Сергея Тихановского.

По словам Ермошиной, «орда» Тихановского заявляла о намерении её «прихлопнуть» — то есть угрожала убийством, а также намеревалась посетить жилище председателя Центризбиркома без согласия хозяйки. Такие действия она расценила как «методы братков из 90-х».

Ермошина заявила, что действия Тихановского и его сторонников «чисто из арсенала бандитов 90-х годов». Председатель Центризбиркома предупредила: «После меня к вам придут».

«Ребята, опомнитесь!», — призвала она.

Глава Центризбиркома сообщила, что подготовила заявление в Следственный комитет. Ермошина считает, что в действиях находящегося в следственном изоляторе Тихановского содержатся признаки уголовных преступлений.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан спецназом МВД 29 мая в Гродно во время сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Самостоятельно популярный блогер выдвинуться не смог — он находился в следственном изоляторе, поэтому возглавил инициативную группу своей супруги.

Читайте аналитику и комментарии сюжета: Выборы президента Белоруссии

Тем временем МВД Белоруссии провело третий обыск у Тихановского и нашло у него на даче крупную сумму денег, а также документы и аппаратуру.

«3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея Тихановского. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и сами деньги — $900 тыс.», — сказано в опубликованном 4 июня сообщении МВД Белоруссии.