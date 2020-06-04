Киев, 4 июня 2020, 12:47 — REGNUM Накопительная пенсия на Украине — это масштабный обман жителей Украины, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева 4 июня в интервью телеканалу «24».
По его словам, 7% от собранных денег сразу уйдёт на администрирование системы.
Он добавил, что накопления жителей Украины постигнет та же участь, что и накопления советских граждан в 1991 году.
Он добавил, что пенсионную реформу на Украине проталкивают «негодяи», а сама она является «афёрой века».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Вячеслав Чечило заявил, что пенсионная реформа на Украине станет махинацией, которая затмит собой продажу земли. Он также отметил, что на Украине нет надёжных инструментов приумножения пенсионных накоплений.
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