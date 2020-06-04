Киев, , 12:47 — REGNUM Накопительная пенсия на Украине — это масштабный обман жителей Украины, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева 4 июня в интервью телеканалу «24».

По его словам, 7% от собранных денег сразу уйдёт на администрирование системы.

«Дальше что? В какие ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Никакой нет», — рассказал экс-министр.

Он добавил, что накопления жителей Украины постигнет та же участь, что и накопления советских граждан в 1991 году.

«Если Украина не объявляет дефолт по долговым обязательствам, потому что боится последствий от международных финансовых организаций, то боится ли она своих пенсионеров, которых государство просто кинет, как это было с вкладчиками советского Сбербанка?» — задался вопросом Рева.

Он добавил, что пенсионную реформу на Украине проталкивают «негодяи», а сама она является «афёрой века».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Вячеслав Чечило заявил, что пенсионная реформа на Украине станет махинацией, которая затмит собой продажу земли. Он также отметил, что на Украине нет надёжных инструментов приумножения пенсионных накоплений.

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