Минск, 4 июня 2020, 12:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность министра финансов республики Юрия Селиверстова, сообщает 4 июня БелТА.
«Юрий Селиверстов назначен министром финансов Белоруссии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Юрий Селиверстов с ноября 2018 года работал в должности первого заместителя министра финансов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июня, Лукашенко назначил премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Ранее эту должность занимал Сергей Румас.
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