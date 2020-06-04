Киев, , 12:37 — REGNUM Правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля — это лишь «дымовая завеса», которая должна прикрыть одного реального хозяина, то есть человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране, заявил бывший президент Петр Порошенко.

Свое заявление Порошенко, действующий депутат Верховной рады, сделал на заседании украинского парламента сегодня, 4 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский является премьер-министром, министром экономики, министром социальной политики, министром внутренних дел и еще к тому же — генеральным прокурором Украины.

«Всего семь месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию, кто докладывал тогда», — заявил он.

Порошенко резко критически оценил положение дел в экономике, заявив, что буквально в мае прошлого года его команда передала страну «с полной казной денег», а теперь Украину «довели до критического состояния».

В завершение он обратился к руководству Верховной рады с требованием «немедленно» выдать подписные листы для сбора подписей о недоверии этому правительству, но никакой реакции на это заявление не последовало.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада официально вернула правительству Шмыгаля на доработку программу действий кабмина. Этот документ ранее в парламенте охарактеризовали как «бред сумасшедшего».