Курск, 4 июня 2020, 12:33 — REGNUM У губернатора Курской области Романа Старовойта тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает ИА REGNUM.
Как уже сообщало ИА REGNUM, у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом. Он получает медицинскую помощь на дому.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом
Читайте развитие сюжета: В Курской области подтверждены еще две смерти пациентов с COVID-19