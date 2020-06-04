Курск, , 12:33 — REGNUM У губернатора Курской области Романа Старовойта тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает ИА REGNUM.

«Сдал тест на коронавирус как контакт первого уровня — анализ отрицательный. Он не даёт 100-процентный результат, так что на всякий случай все свои встречи и поездки я сейчас ограничил. Чувствую себя отлично, продолжаю работать!» — видеозапись с таким текстом опубликовал Старовойт на своей странице в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом. Он получает медицинскую помощь на дому.

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