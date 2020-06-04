Браззавиль, , 12:42 — REGNUM Двусторонние отношения России и Республики Конго, а также ситуацию с коронавирусом обсудили российский посол в республике Георгий Чепик и председатель местного сената Пьер Нголо. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства РФ в Браззавиле в Facebook.

Чепик и Нголо в ходе встречи обсудили некоторые аспекты российско-конголезских отношений, в том числе торговлю и обучение конголезцев в российских вузах. Собеседники высказали общее мнение о том, что отвечать на вызов пандемии всем странам нужно вместе.

Была особо отмечена проблематика сохранения исторической памяти и необходимости борьбы с фальсификацией истории. Этот вопрос поднят в контексте 75-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Российский посол передал председателю сената послание Совета Федерации Федерального Собрания РФ к парламентам иностранных государств по данному вопросу.

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