Киев, , 12:33 — REGNUM Новоназначенный министр культуры Украины Александр Ткаченко разжигал ненависть к противникам госпереворота на Украине в 2014 году, когда руководил телеканалом «1+1», заявил бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин 4 июня в эфире телеканала NewsOne.

«Ткаченко сделал всё для того, чтобы одна часть Украины ненавидела другую часть… Ткаченко определял политику канала «1+1» и новостей «ТСН». Это был кошмар», — напомнил он.

Добкин усомнился в том, что такой человек, как Ткаченко, способен кого-то объединить, находясь на посту министра культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины назначила Ткаченко министром культуры Украины. В своей речи он заявил, что жителей Украины не следует делить на патриотов и предателей.

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