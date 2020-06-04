Минск, 4 июня 2020, 12:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность первого вице-премьера республики Николая Снопкова, сообщает 4 июня БелТА.
Отмечается, что с января 2020 года Снопков занимал должность посла Белоруссии в Китае.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июня, Лукашенко назначил премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Ранее эту должность занимал Сергей Румас.
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