Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Убийство Джорджа Флойда стало только поводом для взрыва недовольства, причина же — в чрезвычайно тяжелом (а в последние месяцы еще ухудшившемся) социально-экономическом положении афроамериканцев, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 июня, публицист Рой Медведев, комментируя события в США.

« Убийство Джорджа Флойда было только поводом для этих волнений. Причины же их гораздо глубже. Лишь 15% населения США — афроамериканцы. Но среди безработных, в том числе уволенных в нынешний кризис, среди заразившихся коронавирусом, среди умерших носителей вируса их доля втрое выше — 40−50%. Это свидетельствует о том, что социально-экономическое положение афроамериканцев остается чрезвычайно тяжелым.

Недовольство подогревалось в течение двух месяцев — теми событиями, что были связаны с коронавирусом и наступившим кризисом. Еще в январе безработица в США была на самом низком за последние 30 лет уровне. А уже в апреле — на самом высоком, за те же 30 лет. Афроамериканцев, как и мексиканцев, по ряду причин увольняли чаще. И получить доступ к медицинской помощи тем из них, кто заразился коронавирусом, было сложнее.