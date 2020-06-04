Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Лидера антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацараву вызвали в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) в качестве свидетеля по делу о разжигании ненависти между грузинами и азербайджанцами, проживающими на грузинской территории. Об этом сам активист рассказал журналистам, 3 июня сообщает Sova.news.

Члены движения «Сила в единстве» начинали с патрулирования на границе с Южной Осетией, но потом они решили проводить акции в районе комплекса пещерных монастырей Давид-Гареджа, расположенных на спорной территории на грузино-азербайджанской границе.

«Проблема Гареджи — новая выдумка, новое изобретение, и они будут использовать эту тему, во всяком случае попытаются, чтобы как-то сдержать антиоккупационное движение», — сказал Кацарава.

По его мнению, это делается из-за того, что действующая власть придерживается политики «не раздражения России».

Напомним, 30 мая в СГБ сообщили, что возбуждено уголовное дело о попытках под патриотическими нарастить напряжение между грузинами и азербайджанцами в приграничных районах страны.

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