Киев, , 12:12 — REGNUM Верховная рада отправила на доработку программу деятельности правительства Украины, которую ранее неоднократно критиковали депутаты различных политических фракций.

За соответствующее решение на заседании сегодня, 4 июня, проголосовали 245 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль сам попросил парламент отправить программу на доработку, пообещав позже внести в Раду обновленную программу деятельности, разработанную совместно с парламентариями, со всеми комитетами.

При этом он заявил, что кабмин разработал программу деятельности не для того, чтобы «получить какой-то иммунитет или преференции (утверждение программы Радой дает иммунитет на год от отставки — ред.)», а для того, чтобы мы (правительство и парламент) «могли формализовать, синхронизировать наше общее движение».

ИА REGNUM напоминает, что кабмин Дениса Шмыгаля утвердил программу своей деятельности еще 2 апреля, а 13 апреля документ был передан на рассмотрение Рады. Программа вызвала целый шквал критических отзывов — например, в «Голосе» заявили, что шокированы примитивностью этого «реферата», а в оппозици прямо сказали, что документ представляет собой «бред сумасшедшего».