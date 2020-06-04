Киев, , 12:08 — REGNUM Новым министром культуры Украины стал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко, сообщил 4 июня парламентский телеканал «Рада».

Кандидатуру Ткаченко поддержали 263 депутата.

«На Украине культура — это один миллион человек, они формируют около 4% ВВП. Но их вклад намного больше. Культурная сфера формирует ДНК украинцев. Мы не должны делить украинцев на патриотов и предателей», — заявил новый министр в своём выступлении перед парламентом.

Он оценил реальные потребности украинской культуры в 3−4 млрд гривен ежегодно, что составляет примерно $112−150 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины уволила вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначила на его место Ольгу Стефанишину.

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