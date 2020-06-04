Киев, 4 июня 2020, 12:08 — REGNUM Новым министром культуры Украины стал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко, сообщил 4 июня парламентский телеканал «Рада».
Кандидатуру Ткаченко поддержали 263 депутата.
Он оценил реальные потребности украинской культуры в 3−4 млрд гривен ежегодно, что составляет примерно $112−150 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины уволила вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначила на его место Ольгу Стефанишину.
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