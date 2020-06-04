Сеул, , 12:11 — REGNUM 3 июня министр объединения Южной Кореи провел видеоконференцию с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН), с которым обсудил вопрос оказания помощи КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Предполагается, что в рамках встречи стороны обсудили план поддержки Северной Кореи через ВПП ООН в текущем году.

Напомним, что в июне 2019 года власти Южной Кореи приняли решение оказать КНДР продовольственную помощь, выделив $4,5 млн и направив 50 тыс. тонн риса через ВПП ООН.

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В рамках встречи Дэвид Бизли обратился к южнокорейской стороне с просьбой оказать помощь КНДР в связи с пандемией коронавируса, подчеркнув необходимость расширения международного сотрудничества по данному вопросу.

В свою очередь, Ким Ён Чхоль выразил благодарность Всемирной продовольственной программе за продвижение проектов по оказанию продовольственной помощи КНДР несмотря на эпидемию, а также отметил стремление правительства страны создать «жизненное пространство на Корейском полуострове» посредством сотрудничества с международным сообществом и КНДР.

Кроме того, стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в течение последующих пяти лет.