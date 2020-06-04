Киев, 4 июня 2020, 12:28 — REGNUM Программа деятельности правительства Украины нуждается в доработке, решила Верховная рада Украины, сообщил 4 июня парламентский телеканал «Рада».
Решение отправить документ на доработку поддержали 245 депутатов.
Противоположное мнение выразил представитель фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал программу правительства Украины «развлекательным повествованием в картинках» и констатировал отсутствие реального плана действия у исполнительного органа власти.
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