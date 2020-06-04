Киев, , 12:28 — REGNUM Программа деятельности правительства Украины нуждается в доработке, решила Верховная рада Украины, сообщил 4 июня парламентский телеканал «Рада».

Решение отправить документ на доработку поддержали 245 депутатов.

«Это обстоятельный документ с расчётами, выводами, целями, конкретными датами достижения этих целей и результатов. Наработанные документы дадут нам основу и видение, куда нам двигаться, какие реформы являются приоритетом на сегодня», — заявил с трибуны Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Противоположное мнение выразил представитель фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:

«Скажем так, у презентации Гончарука (бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука — ИА REGNUM) было больше шансов, чем у программы кабмина Шмыгаля», — написал он на своём telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал программу правительства Украины «развлекательным повествованием в картинках» и констатировал отсутствие реального плана действия у исполнительного органа власти.

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