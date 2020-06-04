Приштина, , 12:20 — REGNUM Телохранители президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи скрутили и увезли в неизвестном направлении активиста «Движения за самоопределение» бывшего премьер-министра Косово Альбина Курти. Молодой человек выкрикивал «Вор, вор» в ходе пресс-конференции Тачи.

На видео, опубликованном албанским новостным агентством indexonline в социальной сети Facebook видно, как телохранители Тачи перебираются через забор и несмотря на протесты прохожих — можно услышать фразу то ли на русском, то ли на сербском «Что вы делаете» — задерживают активиста, буквально затаскивают его в машину и надевают на него наручники. Журналисту, снимавшему произошедшее, пришлось предъявить громилам свое удостоверение.

https://www.facebook.com/IndeksonlineOfficial/videos/878319149312867/

Брат депутата парламента Косово от «Движения за самоопределение» Фиторе Пацолли Фитим Пацолли назвал произошедшее насилием в отношении граждан Косово, «которые не смеют высказать свое мнение о президенте, которые ведет себя как король в косовских институтах».

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