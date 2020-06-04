Сеул, , 11:51 — REGNUM Северная Корея пригрозила аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя государствами. Такое заявление сегодня, 4 июня, сделала первый заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) Ким Ё Чжон, передаёт Центральное телеграфное агентство.

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Поводом для таких заявлений стала агитационная деятельность в пользу Южной Кореи. По её словам, группа перебежчиков из КНДР успела распространить несколько сотен тысяч агитационных листовок на границе с Южной Кореей.

« Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить по высокой цене, если они позволят этой ситуации продолжаться», — говорится заявлении Ким Ё Чжон.

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Помимо отказа от соглашения о сокращении военной напряженности, политик пригрозила прекращением работы совместного индустриального парка «Кэсон» и закрытием постоянного межкорейского офиса связи. На такие меры Пхеньян готов пойти, если представители Южной Кореи не пресекут распространения агитационных листовок в военной зоне разграничения границ государств, подчеркнула Ким Ё Чжон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года дидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет. Во время межкорейского саммита в деревне Пханмунджом, расположенной на границе между двумя Кореями, была достигнута договорённость о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению уже в 2018 году. С 1 ноября того же года в рамках военного соглашения, заключенного на межкорейском саммите в Пхеньяне, вступил в силу запрет на полеты и проведение военных учений поблизости от границы КНДР и Южной Кореи.

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