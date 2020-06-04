Приштина, , 11:50 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл 3 июня с энтузиазмом отреагировал на приход к власти в самопровозглашенном Косово нового правительства во главе с представителем Демократической лиги Косово (ЛДК) Авдуллой Хоти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик опубликовал обращение к СМИ, в котором заявил, что с нетерпением ожидает начала сотрудничества с новым правительством и возобновления диалога между Сербией и Косово.

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Напомним, и в Косово и в США Гренелла не без обоснований обвиняют в причастности к развалу правящей коалиции «Движения за самоопределение» и ЛДК и вынесению вотума недоверия правительству Альбина Курти, отказавшегося пойти на уступки США по вопросу о торговом режиме в отношениях с Сербией.

Новое правительство заранее заявило о своей готовности удовлетворить все требования заокеанских партнеров.

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