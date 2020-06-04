Москва, , 11:43 — REGNUM Законопроект, предполагающий доплаты пенсионерам в общей сумме 1,38 трлн рублей, разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Предлагается вернуться к обещанной государством ежегодной индексации пенсий на уровень инфляции. Причём повышать её предлагается как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Если закон найдет поддержку, а он направлен на получение отзыва в правительство РФ, то пенсионерам вернут 1,38 трлн рублей.

«С 2015 года государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров», — заявил Миронов.