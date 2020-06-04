Москва, , 11:39 — REGNUM Пытаясь сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», США думают исключительно о своих прибылях, а вовсе не об интересах Украины или Европы, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на рассмотрение американских сенаторов скоро поступит очередной законопроект о санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2».

«США защищают самое ценное, что есть в мире, — свой собственный кошелёк. Здесь нет ни политики, ни идеологии, ни защиты интересов Украины или европейских стран. В США думают лишь о своём бизнесе, — сказал политолог. — США теряют экономическое лидерство и не могут разбрасываться лишней копеечкой. А из-за «Северного потока — 2» они теряют очень серьёзные прибыли. Это может быть тяжелейшей проблемой для углеводородной отрасли США, которая и так понесла колоссальные потери в результате последнего нефтяного кризиса. Поэтому здесь есть явный, зримый экономический интерес. Кроме того, очевидно, что этот экономический интерес экстраполируется в сферу геополитики, и мы видим последовательную бескомпромиссную борьбу США за то, чтобы «Северный поток — 2» не был построен. Все маски сброшены. США употребляют для того, чтобы заблокировать проект, все возможные ресурсы».

В частности, как отметил политолог, американцы оказали серьёзное давление на малые европейские страны и продолжают давить на германские фирмы.

«Фактически задействован весь возможный инструментарий, кроме военного», — подытожил Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, один из инициаторов законопроекта сенатор Тед Круз считает проект «Северный поток — 2» прямой и критической угрозой национальной безопасности США.