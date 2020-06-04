Кишинёв, , 11:37 — REGNUM У российских властей «есть сомнения» насчет подписания повторного соглашения о выделении Молдавии кредита в 200 млн евро. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил президент Молдавии Игорь Додон, который намерен поднять этот вопрос в ходе визита в Москву 24 июня.

«Я очень понимаю наших российских партнеров. Они были готовы предоставить нам эти деньги. И сейчас, возможно, есть сомнения. Но мы попытаемся развеять их в ходе моего визита. Главный вопрос, который у них возникает, не повторится ли опять та же ситуация», — сказал Додон.

При этом он заверил, чт в Молдавии уже «есть внутренний консенсус» насчет того, что кредит у России надо брать. «Даже наши оппоненты, которые опротестовали соглашение в Конституционном суде, уже говорят, что условия кредита очень выгодные, намного лучше, чем другие кредиты, предоставленные Молдавии», — заявил президент.

Он добавил, что по ряду статей «нужно передоговориться». А в том, что касается статей соглашения, которые вызвали недовольство оппозиции, «министр финансов России очень хорошо объяснил их суть, и развеял практически все подозрения», заявил Додон.

Напомним, Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

В мотивировочной части решения КС говорится, что соглашение о российском кредите признано неконституционным из-за пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. В КС посчитали этот этот пункт двусмысленным и способным нанести ущерб государственным интересам.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны.

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