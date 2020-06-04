Киев, , 11:38 — REGNUM Верховная рада Украины отправила в отставку вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, сообщил 4 июня парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 296 депутатов. Предложение уволить Пристайко внёс на рассмотрение парламента глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он поблагодарил чиновника за хорошую работу.

По информации журналиста Андрея Павловского, Пристайко может занять должность посла Украины в Великобритании.

Новым вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции стала Ольга Стефанишина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заверила, что отставка правительства Украины пока не планируется, но некоторые изменения в его составе могут быть.

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