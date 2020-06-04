Сеул, , 11:33 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят 22,5 млрд вон (~$18,5 млн). Данное решение было принято по итогам видеоконференции, организатором которой выступили Саудовская Аравия и Организация Объединённых Наций (ООН).

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и смягчение продовольственного кризиса.

Кроме того, Южная Корея продолжит осуществление проекта по поставке в Йемен риса, реализация которого началась в 2018 году.

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