Скопье, , 11:51 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 3 июня провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что правительство страны одобрило предложение Комиссии по инфекционным заболеваниям о возвращении комендантского часа в ряде городов. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Ограничительные меры будут вновь введены в городах Скопье, Тетово, Куманово, Ликова, Штип и муниципалитетах Боговина, Теарца, Егуноц и Желия. В будние дни выход граждан на улицу в период с 21:00 до 5:00 без специального разрешения запрещен.

В остальных городах комендантский час будет действовать в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 5:00.

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