Киев, , 11:30 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошено не намерен идти на допрос 10 июня, заявил адвокат политика Игорь Головань, сообщила 3 июня пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По его словам, Порошенко не будет идти на допрос, реагируя на «видосики» Государственного бюро расследований.

«Заявление подписано следователем ГБР Дощенко, который накануне проводил незаконный обыск музея Гончара. И это ему сейчас нужно давать объяснение своим действиям», — добавил адвокат.

Головань отметил, что допрос по делу о скандальных переговорах Порошенко с топ-чиновниками США является попыткой втянуть Украину в американские выборы и выгодно «стране-агрессору».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР опубликовала видео, в котором пригласило Порошенко на допрос 10 июня по делу о скандальных плёнках, на которых могут быть зафиксированы переговоры экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри.

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