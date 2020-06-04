Киев, 4 июня 2020, 11:30 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошено не намерен идти на допрос 10 июня, заявил адвокат политика Игорь Головань, сообщила 3 июня пресс-служба партии «Европейская солидарность».
По его словам, Порошенко не будет идти на допрос, реагируя на «видосики» Государственного бюро расследований.
Головань отметил, что допрос по делу о скандальных переговорах Порошенко с топ-чиновниками США является попыткой втянуть Украину в американские выборы и выгодно «стране-агрессору».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР опубликовала видео, в котором пригласило Порошенко на допрос 10 июня по делу о скандальных плёнках, на которых могут быть зафиксированы переговоры экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри.
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