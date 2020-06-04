Москва, , 11:25 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил премьер-министра Белоруссии Александра Румаса, чьё правительство накануне отправил в отставку президент страны Александр Лукашенко, за совместную работу и вклад в российско-белорусскую интеграцию. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии.

«В ходе разговора Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе российской стороны, отметили в пресс-службе. Также Мишустин пожелал Румасу удачи, благополучия и крепкого здоровья.