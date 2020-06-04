Киев, , 11:25 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании сегодня, 4 июня, уволила с поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

За соответствующее решение проголосовали 296 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя решение парламента, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уволенный — «выдающийся профессиональный дипломат, который продолжит службу и свою работу на пользу и благо нашей страны», но конкретно о причинах кадрового решения ничего говорить не стал.

Напомним, что Пристайко отвечал за внешнеполитическое направление еще во время избирательной президентской кампании Зеленского. После этого был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 г. по март 2020 г., в следующем правительстве стал вице-премьером. По данным украинских СМИ, Пристайко вскоре может получить пост посла Украины в Великобритании.