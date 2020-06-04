Минск, 4 июня 2020, 11:24 — REGNUM Председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко стал новым председателем правительства республики, сменив на этом посту Сергея Румаса. Об этом 4 июня проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.
Накануне, 3 июня Лукашенко принял Головченко с докладом доклад о работе Госкомвоенпрома. Президентская пресс-служба сообщала: «Рассматривались актуальные вопросы в сфере военных разработок, в частности в сфере ракетостроения»,
В тот же день, 3 июня Лукашенко на совещании без участия Румаса обсудил поданные ему предложения по новому составу правительства.
Вечером 3 июня Александр Лукашенко своим указом отправил в отставку правительство Сергея Румаса.