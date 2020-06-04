Киев, , 11:17 — REGNUM На Украине возник скандал, связанный с посещением президентом страны Владимиром Зеленским и его окружением кофейни в городе Хмельницкий во время рабочего визита в областной центр, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что визит Зеленского в Хмельницкую область проходит 3−4 июня. Накануне вечером пресс-служба офиса президента сообщила, что в завершение рабочего дня глава государства с рядом сотрудников прогулялся по центру города, зашел в кофейню и выпил там кофе. При этом, согласно графику смягчения карантина, сейчас работа кафе и ресторанов на Украине запрещена, кроме продажи на вынос и летних веранд.

Политический эксперт и журналист Юрий Бутусов отмечает, что и Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак и другие официальные лица в ходе «посиделок» в кофейне прямо нарушили «карантинный» закон от 17 марта 2020 года.

«Теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф. Фотография нарушения опубликована на официальном аккаунте офиса президента Украины. Поскольку президент Зеленский сам подписывал этот закон, теперь он сам обязан показать пример его выполнения. Многие украинцы были оштрафованы по данному закону, и Зеленский не может делать для себя исключения», — призывает эксперт.

Он призывает пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель как «человека ответственного» немедленно довести информацию до главы государства и официально прокомментировать, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями (сама Мендель также присутствовала в кофейне).

Ирония ситуации заключается также в том, что в кафе присутствовал и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Кроме того, сам Зеленский и многие в его окружении были без масок.

ИА REGNUM отмечает, что по состоянию на утро 4 июня комментариев от офиса президента Украины по этой ситуации не было. Согласно законодательству, кафе и рестораны в стране возобновляют полноценную работу только завтра, 5 июня.