Москва, , 11:07 — REGNUM Поправки в Трудовой кодекс о взаимодействии работника и работодателя в электронном виде посредством обмена юридически значимыми сообщениями внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Юридически значимыми сообщениями в трудовых отношениях являются любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые в целях передачи определенной юридически значимой информации. Передача одной стороной договора другой стороне заявления, уведомления, обращения, разрешения или требования влечет соответствующее юридические последствия, предусмотренные трудовым законодательством. Такие сообщения могут сейчас направляться не в виде бумажного документа, а в электронной форме, поэтому необходимо определить в ТК соответствующие нормы, отметил Крашенинников.

Предлагается установить, что обмен такими сообщениями может быть произведен не только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа, но и с использованием электронных или иных технических средств. Требования к указанным средствам будут определяться правительством РФ, если иное не предусмотрено трудовым договором, локальным нормативным актом, коллективным договором или соглашением.

Работодатель будет обязан обеспечить хранение всех поступивших от работника юридически значимых сообщений и копий, направленных работнику юридически значимых сообщений в порядке, предусмотренном локальным актом.

Определяется момент, с которого юридически значимое сообщение влечет юридические последствия. Таким моментом будет считаться момент доставки сообщения адресату. Иными словами, сообщение влечет юридические последствия с момента, когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения, пояснил Крашенинников.

Предлагается устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно его определить.

Вместе с тем новой статьей 15.3 предлагается предоставить работнику возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями в электронной форме — в любой момент после заключения трудового договора.

Еще одной важной новеллой являются поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств.

Кроме того, предлагается указать, что при взаимодействии работодателя и дистанционного работника (заключившего трудовой договор о дистанционной работе) путем обмена электронными документами используются любые способы, позволяющие достоверно определить лицо, отправившее сообщение. При этом каждая из сторон обязана направлять подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, предусмотренный трудовым договором о дистанционной работе.

Положения законопроекта предлагается вводить в действие с 1 октября 2020 года. Они будут применяться к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления в силу закона.