Киев, , 11:05 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый обратился к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой создать временную следственную комиссию парламента для расследования событий, связанных с организацией т.н. «мусорной блокады» города.

Соответствующее заявление Садовый сделал сегодня, 4 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что масштабный пожар произошел 28 мая 2016 года на Грибовическом мусорном полигоне возле Львова, куда свозили отходы из города. Поскольку другого полигона во Львове на тот момент не было, город стал в буквальном смысле утопать в мусоре и даже «экспортировать» его в другие регионы страны, что стало причиной многочисленных скандалов.

Садовый в своем обращении к Разумкову напоминает, что следствие по делу продолжается до сих пор, а фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты.

«Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы. Львов и Украины должны знать правду», — заявил мэр.

Он отметил, что «мусорную блокаду» Львова организовывали и выполняли по политическим мотивам «высшие должностные лица государства», со злоупотреблением ими предоставленной им власти. Вместе с тем конкретных фамилий Садовый не называет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее мэр Львова неоднократно обвинял в организации мусорной блокады экс-президента Порошенко. В качестве одного из мотивов называлось уничтожение политических перспектив самого Садового и его партии «Самопомощь».

Также отметим, что осенью этого года на Украине должны пройти местные выборы.