Тбилиси, , 11:03 — REGNUM В Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии строгий карантин будет снят. Об этом 4 июня сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария во время заседания правительства.

Глава грузинского правительства отметил, что там после последнего выявленного случая заражения коронавирусом 22 мая прошло две недели, хотя в это время население массово тестировали. По его мнению, жесткие карантинные меры в районе больше не нужны.

«За этот период было проведено более 449 тестов, и случаев инфицирования у нас нет. Поэтому мы считаем, что можно сделать шаг и открыть район Тетрицкаро», — сказал Гахария.

Он также призвал жителей района и после снятия карантина проявлять осторожность и сохранять бдительность.

Напомним, строгий карантин в Тетрицкаройском муниципалитете ввели с 26 апреля. Это было сделано после того, как там в течение суток выявили коронавирус у 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия: новых случаев вируса в результате отмены ограничений пока нет