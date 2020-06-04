Аддис-Абеба, , 11:01 — REGNUM Правительства Эфиопии и Судана распорядились о принятии совместных мер по предотвращению столкновений на границе двух стран, произошедших в четверг, 28 мая. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, боевики региона Амхара при поддержке военнослужащих армии Эфиопии, неоднократно вторгались на территорию Судана. В результате столкновений погиб один военнослужащий армии Судана и один житель страны.

Сразу же после инцидента в МИД Судана вызвали представителя посольства Эфиопии в стране, заявив, что правительство Судана намерено направить на границу войска.

Однако 31 мая стороны пересмотрели данное решение и договорились принять меры по предотвращению дальнейших столкновений. В результате военнослужащие двух стран начали совместное патрулирование границы.

Со своей стороны, в министерстве иностранных дел Эфиопии выразили согласие на проведение совместных переговоров, а также выразили соболезнования семьям погибших в результате инцидента. Аддис-Абеба также предложила совместное расследование инцидента.

Как сообщают репортеры, некоторые эфиопские крестьяне ведут хозяйственную деятельность на территории Судана, что оговорено в соглашении Эфиопии и Судана от 1990 года. В связи с этим войска Эфиопии проникали на территорию Судана для отражения атак повстанцев, а также предотвращения их проникновения на территорию Эфиопии.