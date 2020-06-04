Тбилиси, , 10:52 — REGNUM В Грузии объявлено о проведении 4 июня акции в поддержку протестующих в США. Информация размещена на странице группы International History of the Left в соцсети Facebook.

Мероприятие планируется провести в Тбилиси 17:30 по местному времени (16:30 мск). Участников призвали собраться возле станции метро «Руставели».

»Давайте соберемся вместе в знак солидарности с теми, кто борется против полицейского произвола и расизма на улицах Соединенных Штатов», — говорится в описании акции.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что для подавления беспорядков, вспыхнувших в разных частях страны, американский президент Дональд Трамп может ввести армию, но пока этого не требуется.

Читайте ранее в этом сюжете: На вскрытии у Джорджа Флойда выявили коронавирус