Нью-Дели, , 10:37 — REGNUM 3 июня в Нью-Дели состоялась церемония передачи 25 тыс. масок ветеранам Корейской войны (1950−1053 гг), проживающих в Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 5 тыс. масок были переданы от Комитета по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны, а 20 тыс. масок — от неправительственной организации.

Напомним, что ранее представители Комитета по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны, сообщили, что передадут ветеранам из 22 стран, принимавших участие в войне в составе войск ООН, миллион защитных масок.

Ранее Южная Корея доставила 500 тыс. масок в США, 20 тыс. масок — в Бельгию, 40 тыс. масок — в Эфиопию, 20 тыс. масок — во Францию.

С начала пандемии в Индии выявлено более 217 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 6 тыс. человек.