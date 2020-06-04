Красноярск, , 10:22 — REGNUM В результате разлива топлива на севере Красноярского края погибнут и пострадают представители и флоры, и фауны. Последствия будут устранять более пяти лет, считает экологический активист, сооснователь движения «За чистое небо» Евгений Ходос.

При этом, по его мнению, в текущей политической ситуации последствий для губернатора Красноярского края Александра Усса не будет.

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«В текущей политической ситуации последствий для губернатора не будет. Они могут возникнуть лишь в результате широкого общественного резонанса. В условиях продолжения пандемии это маловероятно», — подчеркнул Евгений Ходос в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Экоактивист отметил, что сейчас важно бросить большие ресурсы на очистку и ликвидацию последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Разлилось более 21 тыс. тонн топлива. Нефтепродукты попали в реки Амбарную и Далдыкан. В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Возбуждено три уголовных дела.

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