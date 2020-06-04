Сеул, , 10:23 — REGNUM Более половины граждан Южной Кореи поддерживают идею о повторном предоставлении единовременной финансовой помощи в рамках поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Об этом 4 июня сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам исследования, проведенного среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, вышеуказанный ответ дали 51,1% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 40,3% респондентов, 8,6% воздержались от ответа.

Между тем, уровень поддержки политики главы Южной Кореи составил 58,9%, что на 1% ниже по сравнению с опросом, проведенным неделю назад. Не одобряют деятельность президента 35,5%, что на 2% выше, чем на прошлой неделе. От ответа воздержались 5,7%.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 42,8%, Объединённой партии будущего — 27,5%, Открытой демократической партии — 5,1%, Народной партии — 3,8%, партии Справедливости — 3%, партии за средства к существованию народа — 1,4%.

Отмечается, что исследование на тему поддержки политики президента проводилось в период с 1 по 3 июня среди 1510 человек старше 18 лет.