Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уже давно не общался с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 4 июня рассказал сам американский лидер в интервью телеканалу Newsmax.

По словам Трампа, он считает, что в последствиях пандемии коронавирусной инфекции виновен Пекин, так как там должны были удержать вспышку SARS-CoV-2 ещё на самом начальном этапе.

При этом президент США указал, что его администрация не рассматривает вопрос о возможности введения против председателя КНР персональных санкций.

Также он рассказал об американских торговых санкциях в отношении Китая, отметив, что из-за этого 2019 год стал самым неудачным для китайской экономики за последние 67 лет, и напомнил, что невзирая на это двум странам удалось заключить «одно из самых великих в истории» торговых соглашений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее встречу с участниками событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь провел в своей резиденции госсекретарь США Майк Помпео.