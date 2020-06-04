Москва, , 10:15 — REGNUM После всероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ, которое запланировано на 1 июля, и подведения итогов президент страны Владимир Путин может вновь выступить с обращением к гражданам России. Такая вероятность обсуждается в Кремле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к администрации главы государства.

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Собеседники отметили, что предварительная проработка обращения уже началась, однако формат выступления пока не определён. Один из предполагаемых вариантов — телеобращение. Предполагается, что помимо благодарности гражданам за поддержку поправок к Основному закону страны, если такое случится, российский лидер даст ряд поручений федеральным органам власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля, однако на фоне ситуации с пандемией нового типа коронавируса было отложено на неопределённый срок. Теперь голосование состоится 1 июля. При этом избирательные участки откроются уже 25 июня.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже несколько раз обращался к нации. Так, первое обращение по поводу пандемии коронавируса состоялось 25 марта. Тогда глава государства объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. Следующие три обращения к согражданам, с которыми российский лидер выступил 2, 8 и 15 апреля, также касались ситуации с пандемией COVID-19. Последний раз Путин обращался к жителям страны 11 мая.

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