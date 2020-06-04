Москва, , 10:09 — REGNUM Основные СМИ Америки лгали два дня подряд, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он написал 4 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Показательный пример того, как сейчас работают основные СМИ США: с понедельника они дружно кричали, что ради Трампа на Лафайет-сквер полиция и Нацгвардия применили против «мирных протестующих» резиновые пули и слезоточивый газ, — написал Корнилов. — Вчера министр обороны Эспер специально собрал брифинг, чтобы опровергнуть эти сообщения. И что эти СМИ? Признали, что они лгали два дня? Некоторые об этом сообщили одной строчкой, а некоторые даже не удосужились написать об этих словах. Зато все кинулись писать чуть ли не о «бунте» министра против Трампа: мол, он не считает ситуацию столь серьёзной, что нужно применять армию. Такая она — пропаганда. Главное её правило: лги, не останавливаясь, чтобы ни у кого не было времени опровергать ложь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение закона, позволяющего применять армию для подавления беспорядков на территории США.