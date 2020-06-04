Нджамена, , 10:07 — REGNUM Один из лидеров повстанцев Абдулай Мискин и трое его сообщников предстали перед судом в Чаде. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, в отношении задержанных было заведено уголовное дело, расследование которого обычно занимает в Чаде долгое время. Им были предъявлены обвинения в формировании и координировании действий повстанческой группировки, а также в изнасилованиях.

Один из адвокатов задержанных Могнан Кембетиаде заявил, что его клиенты в настоящее время содержатся в тюрьме в Нджамене.

Напомним, что повстанцы были арестованы октябре 2019 года в Чаде. По словам корреспондента RFI в Нджамене Маджиасры Нако, после ареста повстанцев правительство ЦАР потребовало экстрадиции Мискина.

Как сообщают судебные источники, Чад продолжает отказывать ЦАР в экстрадиции задержанных, поскольку намерен предъявить им обвинения в причастности к беспорядкам в ЦАР, в которых также погибли граждане Чада.