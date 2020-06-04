Берлин, 4 июня 2020, 09:48 — REGNUM Украина может в любой момент вступить в Европейский союз, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщило 4 июня информационное агентство «УНН».
Напомним, вступление в Евросоюз является стратегической целью Украины, закреплённой в конституции страны.
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Ранее Ермак заявил о том, что Украину не устраивает скорость урегулирования конфликта в Донбассе в рамках Минского процесса.
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