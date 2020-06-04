Анкара, , 09:45 — REGNUM Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию предоставило гуманитарную помощь Ливану. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, поддержка была направлена в города Триполи и Аккар, расположенные на севере страны. Поставки содержат продовольственную помощь — крупы, выпечку, масло.

«Турецкое агентство предоставило в этом году около 60 тонн продовольствия, оно было распределено среди по меньшей мере 4 тыс. семей», — отметил представитель организации в Ливане Орхан Айдын в комментарии агентству.

Гуманитарная организация активизировала свою работу в связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции. Целью ее деятельности является смягчения последствий карантинных мер, введенных многими правительствами мира.